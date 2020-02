Queda registrada en video la pelea en la que mataron a un hispano en el bar Ojos Locos en Houston

Este martes, Richard Presutti, un abogado contratado por la familia de la víctima, quien aún no ha sido identificado de forma oficial, confirmó a la redacción de Univision 45 que la familia planea entablar una demanda contra el guardia de seguridad y otros involucrados en el incidente.

González relató que el hecho se desencadenó al momento del cierre del establecimiento luego de que un grupo de clientes, al parecer, no quería salir de forma voluntaria y hubo un “tipo de intercambio”, “una bronca” con un guardián de seguridad, de protección privada, que no hace parte de ninguna agencia policíaca.

El oficial dijo, además, que ya están analizando el video que se hizo público y también han estado hablando con varias personas que estaban en el lugar esa noche. “Si alguien tiene información y no se ha presentado a declarar (le pedimos que lo haga)”, agregó.

Hasta ahora no se ha informado sobre cargos al guardián señalado de hacer los disparos y González no quiere especular si la respuesta del uniformado durante la pelea fue justificada o no, porque prefiere esperar a las conclusiones de los investigadores que están analizando toda la evidencia y hablando con los testigos.