El parque Discovery Green ofrece oportunidades para divertirse y explorar la cultura en Houston

El cine bajo de las estrellas de “Bank of America’s Screen on the Green”, regresa con las películas “Hocus Pocus” y “ Soul”. También el popular evento ‘Flea by Night’ presentada por Green Mountain Energy con nuevos pequeños negocios. Scream on the Green se presenta en el parque el 30 de octubre con el festejo de Halloween, con concurso de disfraces, la película Beetlejuice y más.