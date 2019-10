Papa John’s extiende campaña de donación de sus ganancias para la familia del oficial Sandeep Dhaliwal

“Les agradecemos el apoyo desbordado para el oficial Sandeep Dhaliwal y su familia y queremos que nos disculpen por la espera, que han sido más larga de lo usual. Por favor tengan paciencia mientras despachamos sus pedidos. El respaldo a esta campaña ha sido tremendo. Si todavía no han participado, extendimos la recaudación hasta el viernes 4 de octubre. Mencionen el código promocional HoustonCares y todas las ganancias que recibamos se las daremos a esta familia”, se lee en el mensaje publicado por la pizzería.

El gesto de la pizzería se suma a otras colectas que se están realizando para apoyar económicamente a la familia del oficial caído, a quien le sobreviven sus padres, su esposa y tres hijos. En la página de colectas Go Fund Me se ha creado una cuenta a nombre del oficial, administrada por la organización Sikhs of Houston, en la que se han recaudado más de 500,000 dólares.