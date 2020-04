“No sabemos si alguna de las bolsas que recogemos tiene coronavirus”: hispanos recolectores de basura en Houston

HOUSTON, Texas. – Hispanos recolectores de basura aseguran que su trabajo es considerado esencial y que no han dejado de laborar durante la crisis del coronavirus.

Arboleda señala que con su función siente que esta ayudando a la comunidad a mantener las calles limpias, sin embargo, él cree que la gente no está obedeciendo las indicaciones de las autoriedades para evitar los contagios del coronavirus .

“Al terminar mi trabajo me voy a la casa y veo mucha gente que no tiene necesidad de estar en la calle”, asegura.

“A nosotros nos toca recoger cosas que la gente ya no quiere y no sabemos si alguna de las bolsas que tiran tiene la enfermedad, si una persona estuvo en el hospital, esto me ha obligado a reducir el tiempo que paso con mi hijo,” continúo Grajales.