"No, no hay esperanzas de encontrarla viva”: jefe de policía de Houston sobre Maleah Davis

Este jueves, Arturo Acevedo, jefe de la policía de la ciudad, dijo que él y sus detectives creen que la pequeña fue asesinada, pero aún no tienen una pista certera de dónde encontrar su cuerpo .

“No, no hay esperanzas de encontrarla viva” , respondió Acevedo a la pregunta de una reportera de Univision 45.

“Si (usted) está caminando en un área que no muchas personas (frecuentan) y nota algo sospechoso por favor llame, o si sabe algo (del caso) llame, porque este angelito tiene que tener sus servicios (fúnebres), debe estar enterrada apropiadamente y no debe estar (tirada) como un gato que alguien enterró”, pidió Acevedo a la ciudadanía al tiempo que reiteró que sus oficiales no descansarán hasta hallarla.