No hay rastro de la niña Maleah Davis y ahora la están buscando en una zona boscosa al norte de Houston

“Esperamos lo mejor, pero honestamente nos preparamos para lo peor”, dijo Tim Miller, director de EquuSearch. “He participado en muchos casos de búsqueda de niños y es mucho más angustiante… Tenemos una niña en algún lugar que de seguro ella no escogió estar”, agregó Miller al tiempo que advirtió que no podía explicar por qué las autoridades les pidieron concentrar la búsqueda en ese sector. “No puedo hablar sobre la investigación”, dijo.

"Mi espíritu está tan roto, me siento tan perdida. No puedo concentrarme. Es tan abrumador para mí. No parece real", dijo Bowens, quien se veía muy afectada y apenas podía pronunciar palabra en su conversación con KTRK.