“No habrá desalojos”: Lina Hidalgo, juez del condado Harris ante emergencia del coronavirus.

HOUSTON, Texas . – La juez del condado Harris, Lina Hidalgo dijo en conferencia de prensa el lunes 30 de marzo, que no habrá desalojos y que la medida se mantiene, por el momento, hasta mediados del mes de abril.

“Si necesitamos extender la orden más allá, yo extenderé eso, por ahora son los jueces los que no están aceptando ningún caso de desalojo, no va a haber una corte que vaya a ordenar un desalojo, a menos que fuera un caso de violencia doméstica o de violencia”, indicó la juez Hidalgo.

Las personas que se han visto afectadas por la emergencia del coronavirus no tendrán que pagar por el momento.

“Es importante recordar que una prueba no es una cura, si tiene síntomas del coronavirus, asuma que tiene coronavirus y quédese en casa. La prueba es información no es un tratamiento, no tenemos un tratamiento todavía”, agregó Hidalgo y puntualizó la importancia de quedarse en casa y mantener el distanciamiento social.