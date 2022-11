“ Le dije, 'deja le pongo el suéter' y me dijo, 'no', yo se lo pongo, le dije yo te la doy y como la niña estaba ahí, nada más le hizo así (la agarró en brazos) y mientras yo me ponía los zapatos nada más lo oí que iba corre y corre pero ya no lo vi para dónde se fue”, narra la mujer.