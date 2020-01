Muere una mujer por daño pulmonar asociado con vapeo en el condado Galveston

La paciente tenía entre 30 a 35 años, pero las autoridades de salud no están revelando más detalles del caso por razones de confidencialidad.

Como parte de una investigación en curso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recomiendan que las personas no usen cigarrillos electrónicos o vapeadores que contengan THC.

Según los CDC, la vitamina E no se debe agregar a los productos de cigarrillos electrónicos o vapeo, porque hay evidencia que responsabiliza al acetato de vitamina E con las lesiones vinculadas al vapeo. Tampoco se deben agregar sustancias que no son recomendadas por el fabricante, incluyendo las que venden en establecimientos minoristas.

Recomendaciones del CDC:



• Los productos de cigarrillos electrónicos o vapeadores nunca deben ser utilizados por jóvenes, adultos jóvenes o mujeres embarazadas.

• Quienes no fuman o usan productos de tabaco deben evitar el uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo. No hay productos que involucren tabaco que sean seguros. Todos, incluidos los cigarrillos electrónicos, conllevan un riesgo.

• El uso de THC se ha asociado con una amplia gama de efectos sobre la salud, sobre todo si el uso es prolongado y frecuente. La mejor manera de evitar efectos potencialmente dañinos es no usar productos de cigarrillos electrónicos o vapeadores que contengan THC.