“No me quiero morir”: la súplica de un hispano que superó el coronavirus, pero quedó con secuelas

HOUSTON, Texas. – Miguel Díaz, de 29 años, resultó positivo con coronavirus en octubre del 2020, a partir de entonces su salud comenzó a deteriorarse, su madre asegura que seguirá adelante y ella lo ayudará.

Tras ser contagiado con covid-19, Díaz fue atendido y guardó la cuarentena, se sometió nuevamente al examen de detección y resultó negativo, sin embargo, los problemas continuaron.

Elena Díaz, su madre, dijo a Univision 45 que su hijo ha sido atendido en varios hospitales a lo largo de 6 meses, los médicos le han dicho que es tiempo de dejarlo descansar en dos ocasiones, pero ella sigue luchando.

“Yo soy su mamá, el doctor me comentó que era tiempo de dejarlo descansar y yo le dije, no lo voy a hacer, él me dice que yo soy su voz, ustedes saben que yo soy su voz y que no quiere morirse, quiere una segunda opinión, yo quiero seguir”, dijo entre lágrimas la madre.

Así es la familia de Miguel Díaz

Miguel es el mayor de cuatro hermanos, originarios de Monterrey, Nuevo León, México, de acuerdo con su madre, nació prematuro y desde muy joven padeció asma, aunque nunca sufrió ataques o situaciones que lo llevaran al hospital, sin embargo, eso cambió cuando se vio afectado por la pandemia del coronavirus.

Díaz indicó que después de guardar la cuarentena comenzó a tener problemas del corazón. Miguel fue atendido en dos hospitales diferentes, llegó a estar inconsciente y después de hablar con los médicos, incluso llegó a pensar que era tiempo de abandonar la lucha, sin embargo, no cedió, continuó con la batalla.

“Me dice, no me quiero morir, ¿qué vas a hacer conmigo?, los doctores ya no quieren operarme porque las máquinas se están parando, porque se han formado coágulos, ¿qué vas a hacer?”, es la pregunta que Miguel le hace a su madre.

La salud del joven ha comenzado a mejorar, desde la cama del hospital grabó un video en el que pide ayuda a la comunidad.

Su familia ha habilitado una página de GoFundMe "Help Us Get Miguel A New Heart " para ayudar con los gastos médicos y para que pueda ser sometido a un trasplante de corazón.

“Mi hijo es un gran hombre, es un gran guerrero, ha luchado mucho y yo voy a seguir con él, no puedo caerme y voy a llegar hasta el final con él”, concluyó la madre.

Enlaces de organizaciones que ofrecen ayuda a la comunidad:

Para residentes que no tiene acceso a seguro de salud el número telefónico para solicitar información es: 713-634-1110 de 9:00 am a 7:00 pm, los 7 días de la semana. United Way Help Línea – 211.

Departamento de Salud de Houston

Departamento de Salud del condado Harris

Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC)

Página de Información de Sugar Land.

Greater Houston Partnership

Para reportar casos de violencia doméstica

