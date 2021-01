“Ponte la vacuna apenas este disponible si quieres regresar a la vida que tenías antes”: médico especialista de Houston

“El primer día que me puse la inyección solo tuve un poco de dolor en el brazo izquierdo que fue donde me inyectaron y después un poco de dolor de cabeza, pero me fui a dormir y al día siguiente amanecí como si nada hubiera pasado”, expresó Garner al decir que pasó la navidad y el año nuevo sin ningún síntoma.

“No tengan miedo, la vacuna es segura, yo ya me he puesto las dos dosis y no he tenido ningún síntoma adverso y me siento más seguro para poder llevar a cabo mi trabajo aquí en el hospital y seguir cuidando a pacientes con el coronavirus”, agregó Garner.