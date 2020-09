"La idea no es ir sacando a las familias a las calles”: propietario que renta en Houston

“Nosotros somos humanos también y la idea no es ir sacando a la gente con sus familias a las calles”, dijo Oscar Quintero, quien renta viviendas.

“El prestamista no te va a esperar porque tu tienes una solicitud dentro de esos servicios de ayuda”, argumentó Méndez.

“Ya llevo cinco meses así y no tengo a donde irme, tengo a mis niños que me piden comida”, dijo Julia quien es una de tantas personas que no han podido pagar la renta.