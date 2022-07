“Lo que hizo (el enfermero) fue cerrar la puerta, poner la cortina y me dijo que me levantara la blusa. Yo estaba nerviosa, confundida, tenía miedo. Me toca y luego me dice que me baje el pantalón para meter el estetoscopio", cuenta Viviana. "Yo iba por un examen de vista y él me estaba haciendo un chequeo médico que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo”.