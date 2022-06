Hispana denuncia que fue atacada por un perro policía y las autoridades no hicieron nada para detenerlo

“Fue un día muy triste para mí, no lo olvido. Estaba dormida cuando yo sentí aquel dolor que me agrarró del brazo y que me tenían de acá (la cintura) sostenida. Cuando yo abrí los ojos era un animal que me tenía y yo grité, cuando yo grité alguien afuera gritaba en inglés, yo no sé que decía”, narra entre lágrimas Guardado.