Este bombero pasará 30 años en prisión por agresión sexual continua a una niña

El sujeto enfrenta dos sentencias, las cuales pagará de forma simultánea. La primera es de 30 años por el delito de agresión sexual continua de una menor y la segunda de 20 años por abuso sexual de una menor. El convicto no es elegible para el beneficio de libertad condicional y no podrá salir de su confinamiento hasta que no cumpla con la totalidad de los 30 años.