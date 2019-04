Epidemia de departamentos peligrosos en Houston afecta con más fuerza a hispanos, revela estudio

Así como Israel, un sinnúmero de inmigrantes hispanos enfrentan una problemática muy parecida, la cual se incrementa si no tienen documentos legales para vivir en este país y muchos de ellos, prefieren no quejarse.

Houston enfrenta una peligrosa epidemia de departamentos inseguros para ser habitados, por las malas condiciones de sus edificios y la falta de mantenimiento entre muchos otros problemas, de acuerdo con un reporte realizado por las organizaciones Sunnyside Community, que vela por los derechos de inquilinos, y Texas Low Income Housing Information Service, que se dedica a ayudar a familias de bajos ingresos a encontrar una vivienda digna. Los resultados del estudio fueron publicados por la facultad de derecho de la Universidad de Texas (University of Texas School of Law or the University of Texas).