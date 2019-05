Encadenar a perros o no proveerles un refugio seguro está cerca de convertirse en un delito en Texas

La medida también evita que los dueños sujeten a sus perros con cadenas, o correas pesadas. Con esto pretenden evitar prácticas de crueldad animal y que los perros mueran de hambre y deshidratación, especialmente en los meses de verano. El collar debe ser una banda de Nylon, cuero, o material similar específicamente diseñado para ser colocado alrededor del cuello de su cuello y del tamaño adecuado al animal basado en su peso corporal, que no le impida una respiración normal o tragar y no le cause dolor ni lesiones. También exige que la correa sea cinco veces la longitud del perro y que este no salga al aire libre sin ser supervisado.