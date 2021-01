Renuncia oficial de HPD que pudo haber participado en los disturbios en el Capitolio, según jefe Acevedo

Historia Original:

“El oficial asistió en su propio tiempo y no solo llegó a la protesta, también entró al Capitolio. No hay excusa para la actividad delictiva, especialmente de un oficial de policía. No puedo decirles el enojo que siento al pensar que en un oficial de policía se deicidió a asaltar el Capitolio o miembros del ejército o del Servicio Secreto. Por eso, nuestro compromiso aquí en el área de Houston es siempre con el estado de derecho y me entristece informar que tenemos a ese oficial y quiero anunciarlo aquí porque son los hechos:", aseveró Acevedo.