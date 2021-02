Estos son los centros de distribución de agua y comida este domingo en Houston

HOUSTON. Texas. - La emergencia de energía eléctrica llegó a su fin pero la falta de agua por tuberías rotas y por la baja presión es un gran problema que no termina en muchos hogares de Houston.

Distribuciones el domingo 21 de febrero:

Las entregas se harán en la entrada 9 del estadio ubicado en 8510 Kirby Dr., las puertas se abren a las 7:00 am.

Otros números importantes:

Noticias 45 te informó en su oportunidad:

La ciudad de Houston regalará agua embotelladas en dos centros de distribución: New Light Church-Love City 7317 East Houston Road. La distribución comienza a las 9:30 am. El sábado 22 de febrero en Astros Youth Academy , en el 2801 Victory Drive, a las 10:00 am.