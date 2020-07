Crean mapa interactivo con sitios donde regalan comida en Houston en medio de la pandemia

"Anticipamos que la problemática de falta de alimentos incrementará este otoño, ya que los distritos escolares están tomando la difícil decisión de educar a los niños de forma remota debido al coronavirus, dijo el Dr. Bob Sanborn, presidente de Children at Risk.

Según una encuesta realizada por el Censo de Estados Unidos durante la semana del 9 al 14 de julio, el 16.9% de los adultos en el área metropolitana de Houston manifestaron que en ocasiones en sus hogares había escasez de alimentos o con frecuencia no había suficiente para comer.

El mapa interectivo de comida gratis fue creado con la colaboración de BakerRipley, Boys and Girls Club of Greater Houston, Brighter Bites, Houston Food Bank, Houston ISD, Houston Parks and Recreation Department y YMCA.