“Corrimos al escuchar los chirridos de las llantas”: madre relata el momento en el que un auto se metió a su casa

Fuentes asegura que esta no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en esta parte de la vía y todo se debe a una curva muy aguda.

“Este es el segundo choque que he ocurre en mi casa (en el último año). “Les he pedido que arreglen esa curva a la gente de la ciudad, pero no hay hecho nada al respecto. Siempre pasan accidentes aquí por esa curva y ni siquiera está alumbrado”, denunció la mujer.