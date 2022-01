"A los niños sí les da covid-19 y puede ser muy serio": hispana cuenta cómo afectó el virus a su hijo de 5 años

“Les pregunté si era algo relacionado con el coronavirus, me dijeron que posiblemente sí, pero que era un virus, pasaron tres días más y la fiebre continuó, no había forma de bajársela. Regresamos el hospital y otra vez nos dijeron que era un virus. En Año Nuevo tenía los ojos muy rojos y no podía comer nada, la fiebre continuaba”, agregó Cantú.