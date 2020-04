Coronavirus: Autoridades consulares piden a mexicanos en EEUU no viajar a su país

HOUSTON, Texas. - Luego de que la Secretaria de Relaciones Exteriores de México pidió a sus connacionales que no realicen viajes internacionales ante la pandemia del coronavirus, la cónsul general de ese país en Houston, Alicia Kerber Palma, lanzó un llamado a sus connacionales para que eviten ir al país azteca durante la Semana Santa.

“Lo que ha solicitado la cancillería es que en este momento no se hagan viajes hacia México porque no solamente hay una reducción en la conectividad aérea, sino que existe un acuerdo anterior que establecía medidas específicas en la frontera sur solicitando que se limitaran los viajes no esenciales como lo son de índole turístico o recreativo durante la crisis del coronavirus”, resaltó Kerber Palma.