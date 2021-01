“Estoy feliz de haberlo encontrado”: la historia del conductor de Amazon que rescata a bebé abandonado

“Estaba haciendo mi trabajo, y como era lunes mucha gente saca sus cosas para que las recoja la basura. A unos 100 pies vi el asiento de bebé, pero no me imaginé que un bebé pudiera estar ahí, hasta que pasé junto a él”, indicó.

“Yo no miré los botes de basura, mis ojos se fueron directo al bebé, Diosito fue el que puso mis ojos ahí, no se me hizo ya normal, estacioné la camioneta y me fui a la casa más cercana. El señor que vive en la casa me dijo que le tomara una foto al bebé mientras él llamaba a la policía... y lo metieron a su casa”, aseguró.