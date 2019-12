Con estas actividades la comunidad mexicana en Houston celebra a la Virgen de Guadalupe en su día

Co-Cathedral of The Sacred Heart 1111 St. Joseph Pkwy y San Jacinto Houston, TX 77002 713-659-1561

Our Lady of Guadalupe Houston 2405 Navigation Blvd. Houston, TX 77003 713-222-0203

Jueves 12 de diciembre de 2019 5:00 a.m. Las Mañanitas 6:00 a.m. La Santa Misa / Español 9:00 a.m. Misa / OLG School 12:00 p.m. Rosario / Bilingüe 3:00 p.m. La Santa Misa / Español 5:00 p.m. La Santa Misa / Español 7:00 p.m. Misa / Bilingüe 9:00 p.m. La Santa Misa / Español

Jueves 12 de diciembre de 2019

4:30 a.m. – Santo Rosario en la iglesia

5:00 a.m. – Las Mañanitas con el Mariachi Imperial en la Iglesia

5:30 a.m. – La Santa Misa con música de mariachi

6:30 a.m. – 8:30 a.m. Mas música de mariachi y un desayuno en el Centro