¿Buscas trabajo? UPS está ofreciendo este viernes más de 2,000 puestos de trabajo en Houston

➡️Willowbrook: 11802 N Gessnar Road, Houston, TX 77064, 10:00 am 2:00 pm EST.

➡️Stafford: 13922 Stafford Rd, Stafford, TX 77477, 10:00 am 2:00 pm EST.

➡️Sweetwater: 8330 Sweetwater Lane, Houston, TX 77037, 10:00 am 2:00 pm EST.

➡️Mykawa: 7110 Mykawa Rd, Houston, TX 77033, 10:00 am 2:00 pm EST.