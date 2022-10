“Yo fui, lo seguí, le pregunté que por qué maneja tan fuerte y me dijo que no sabía nada. Si él hubiera venido despacio no le pega y si él se hubiera detenido solo le hubiera pegado y lo hubiera golpeado, pero le pasó encima, un niño de 2 años no va a resistir un golpe así”, dijo entre lágrimas la mujer.