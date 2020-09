Así se preparan los bomberos de Houston ante la posible llegada de la tormenta tropical Beta

“Si vive en un área que ve que frecuentemente se está inundando es importante que hagas contacto con familia que vive donde no hay ese peligro y se quede con ellos, tener ese recurso listo, pero tenga comunicación temprano, ahora con la situación de la pandemia no quieres ir a una casa donde hay un familiar que posiblemente está convaleciendo de covid-19”, agregó Lozano.

1. Manténgase alejado del agua del agua en las inundaciones.

2. No conduzca en áreas inundadas: los automóviles u otros vehículos no lo protegerán.

3. Si tiene que estar en una inundación o cerca de ella, use un chaleco salvavidas.

4. Lávese las manos con agua y jabón si estuvo en una inundación, o bien, use toallitas húmedas o desinfectantes a base de alcohol.

5. Nunca use un dispositivo eléctrico húmedo. Espere a que un electricista revise el dispositivo.

6. Si tiene que usar velas, manténgalas alejadas de cualquier cosa que pueda incendiarse. Use linternas, de manera preferente.

7. Tenga un extintor de incendios a mano y asegúrese de que su familia sepa cómo usarlo.

8. Evite intoxicación por dióxido de carbono.