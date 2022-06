"Lo arrancaron de nosotros": Hispana pide justicia por su esposo que fue asesinado mientras compraba tacos

“Quiero que todos sepan cuanto amor le tenemos. Fue el mejor esposo y padre para mí y para Mila. Su hija era todo para él, la amaba mucho, todo lo que necesitaba él se aseguraba de dárselo, siempre estábamos con él, nos amaba incondicionalmente ya no verá a su hija en su primer día de clases, no estará en su boda, nada, lo arrancaron de nosotros. Le estaba texteando cuando fue baleado, no puedo ententer, no va a regresar y solo puedo pedir justicia para él”, indicó Adrienne, esposa de Mark.