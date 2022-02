"¡Bendito sea Dios! Ya salió de la operación del cerebro": madre del bebé Adrián habla sobre estado de su hijo

La niñera no quiso llevar al bebé Adrián al hospital, después de un rato llamó a Velásquez para decirle que su hijo no dejaba de llorar y por mensaje de texto más tarde le dijo que se había desmayado, cuando llegaron los padres el bebé fue trasladado al hospital St. Joseph y más tarde al Hospital de Niños de Texas, donde está siendo atendido y fue intubado pero debido a su condición no se la habían hecho todos los exámenes necesarios. Finalmente el jueves 10 de febrero fue operado del cerebro. Hasta el momento no se ha dado a conocer el reporte médico.