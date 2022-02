“En el transcurso de los días, el viernes le hicieron terapia, el domingo estaba mucho mejor, el lunes me dijeron que ya podía salir, yo no me lo esperaba, me dijeron que después de la cirugía me lo iban a mandar al intensivo y que le iban a colocar todavía el tubo de respiración, pero después de la cirugía vía que no tenía nada”, continuó Velásquez.