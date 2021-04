No hay agua ni trabajo: vecinos de un pueblo de California abandonan sus casas debido a la creciente sequía

FIVE POINTS, California.- Poco a poco, algunas comunidades del Valle Central de California comienzan a sentir los embates de la creciente sequía q ue afecta el estado. Al sur del condado de Fresno, el Distrito Escolar de Five Points pierde decenas de estudiantes y las familias abandonan sus hogares.

Muchos rancheros están vendiendo, comenta Baldomero Hernández, Superintendente del Distrito Escolar Five Points, y quien advierte de una situación que empeora cada día.

"No hay agua", sentencia, y agrega que "lo que va pasar es que no va ver sandía, ni lechuga plantadas en esta área. Lo único que va haber son arboles, trabajo para una temporada, pero para la otra no va haber nada", dice Baldomero.

Los niveles de sequía en California avanzan a niveles extremos. De acuerdo al monitor de sequía de los Estados Unidos, los condados de Fresno, Tulare, Kern, Los Ángeles, Ventura, San Bernardino, se encuentran bajo sequía extrema.



Para el activista Javier Guzmán, el problema del agua va más allá de la falta del recurso, sino que él acusa la falta de un mecanismo para distribuir el agua. "Eso es lo que no se ha llevado a cabo aquí en California por muchos años".



De acuerdo al Superintendente del Distrito Escolar de Five Points, en los últimos 4 años la matrícula bajó de 246 estudiantes a menos de 180, lo que atribuye a la sequía y la falta de trabajo. Baldomero Hernández asegura que la situación ha ido empeorando.

“Este campo está programado para sembrar melón y no sabemos si sembrarlo o no porque no tenemos agua”, dijo hace sólo unos días José Del Bosque, agricultor del condado de Fresno.

Precisamente porque la sequía que atraviesa el estado dorado va en aumento, la Junta de Recursos Hidrícos de California y el propio gobernador Gavin Newsom están tomand o medidas para reducir el impacto de esta.

Embalses a la mitad

El Departamento de Recursos del Agua de California reveló que a principios de mes que la capa de nieve estatal se encuentra muy por debajo de lo normal para esta época del año.

DE hecho, para el 1 de abril de este año, la agencia afirmó que los niveles de agua en el lago Oroville, el embalse más grande del Proyecto Estatal de Agua, se ubicaban en un 53 por ciento del promedio.

"Se prevé que la cantidad de agua que ingrese a los embalses de California cuando se derrita la capa de nieve sea solo el 58 por ciento del promedio", advirtió la Junta del Agua de California.

El miércoles el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia para los condados de Mendocino y Sonoma, también bajo sequía extrema. "Estoy parado 40 pies bajo el agua, pero debería estar parado 40 pies bajo el agua", cuestionó Newsom desde el lago Mendocino, el que se encuentra al 43% de su capacidad.

Con el ánimo de prevenir incendios forestales en esta Área de la Bahía, el mandatario ddestinará recursos adicionales para enfrentar la sequía, y la escasez de agua para la zona.

En cuanto a la localidad de Five Points en el condado de Fresno, la situación de la falta de agua no es nueva y en ttoda una década pareciera que no se ha desarrollado inversión para la distribución del agua.

El representante del área y del distrito 16, Jim Costa, mencionó que se encuentra trabajando en una propuesta de 800 millones de dólares opara mejorar la distribución del líquido que proviene de los caneles Delta Mendota, Friant y el Acueducto de California.