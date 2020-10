Sorprenden a osos ‘cantando’ sobre un árbol en el Parque Nacional Yosemite

De acuerdo a los expertos, sonidos de esta naturaleza podrían responder a una emoción fuerte. “Durante raras demostraciones de gran emoción, los osos a veces producen la voz fuerte y resonante como la que se escucha aquí”, sin embargo, no es claro lo que provocó este ‘concierto a capella’ del animal, indica una publicación del Parque.

El oso negro emitía o balbuceaba una serie de sonidos, que los propios guardabosques no pudieron identificar a qué respondía. "No estamos seguros de qué provocó este concierto a capella no programado" y descartaron que el animal haya sido herido, amenazado o molestado por otros osos o humanos en ese momento.