¿Qué es la cascada de fuego de Yosemite? Esto es lo que debes saber de este fenómeno

En primer lugar, “Horsetail Fall” debe tener un gran flujo de agua. Si no hay suficiente nieve en febrero, no habrá suficiente deshielo para alimentar la cascada, que se precipita 480 metros por la cara este de “El Capitán”. Además, las temperaturas deben ser lo suficientemente cálidas durante el día para que se derrita la capa de nieve. Si las temperaturas son demasiado frías, la nieve permanecerá congelada y la cascada no fluirá.