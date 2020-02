Padres de Madera desesperados al enterarse que su hija fue arrestada por ICE en la frontera

El joven padre dice que pudieron hablar con ella y que estaba espantada, muy asustada y llorando le preguntaba a su mamá que cuándo la iba a poder ver. "No sabíamos qué decirle, porque no podemos hacer nada".

Los padres de la niña recibieron una segunda llamada del centro de detención este lunes para verificar que la niña no estaba enferma: "Dice (el oficial) que le estaba dando como un ataque de asma, yo creo porque estaba llorando mucho" relata el papá, oriundo de Oaxaca.

El matrimonio quedó más tranquilo, tras saber que una persona del consulado mexicano de San Diego, pudo ver y hablar con la menor. "Nos dijeron que no nos preocupáramos, que la niña estaba bien".

Por el momento, la niña deberá permanecer bajo custodia de inmigración y según las últimas informaciones, sería trasladada a un refugio bajo custodia de ICE. La organización KIND (Kids in Need of Defense, o Niños necesitados de defensa, en español) está asesorando a la familia.