"Nos amenazaba con la migra": surgen nuevos testimonios donde acusan a empleadora por robo de sueldo y malos tratos

Así como Jeannette López, extrabajadora de Touch of Magic de Bakesfield, lleva más de un año intentando que le paguen su último cheque, otras presuntas víctimas acusan a la misma empleadora, Amparo Delgadillo González, por la misma razón: sueldos impagos y amenazas.

Mario Aguilar cuenta que "eran largas horas de trabajo, no parando a comer, no pudiendo usar el baño, y todavía regañado", quien además agrega que cuando recibía un cheque no se podía cobrar.