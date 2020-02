Esto es lo que debes saber para presentar un reclamo por robo de sueldo

Lo que muchos no saben es que para reportar cualquier accidente o reclamo por vulneración de derechos laborales no necesitan identificación, ni mucho menos un número de seguro social.

A propósito de un reciente caso en que al menos seis mujeres acusan a la empresa Touch of Magic de Bakersfield, de no haberles pagado sus horas extras y tampoco el último cheque, incluso después de un año de haber renunciado, las autoridades del trabajo insisten en la importancia de reportar y reclamar.

Si has sido víctima de robo de sueldo, que no te han pagado lo que corresponde, que no han respetado tus descansos o bien has recibido cheques sin fondo, cualquiera sea la situación, debes exigir tu derecho como trabajador.