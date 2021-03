“Nueva generación de coyotes”: inmigrantes contactan a guías para cruzar la frontera de México a través de redes sociales

BAKERSFIELD, California.- No es nuevo, pero en el último tiempo se aprecia un aumento de grupos y particulares que promocionan 'un cruce seguro por la frontera', atrayendo a cientos que buscan llegar a los Estados Unidos. Los coyotes buscan sus clientes a través de redes sociales.

“No teníamos cobijas para dormir en el transcurso de la pasada, y en la frontera las temperaturas son bastante frías. El calor se siente, no llevábamos bastante comida ni agua”, comenta el inmigrante mexicano, que pagó 9 mil dólares para que alguien lo cruzara.

Victor Clark, académico del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de San Diego, comenta que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y el anuncio de mejoras provocó expectativas en particular de centroamericanos”.

Uno de estos centroamericanos que refiere el profesor Clark es una inmigrante de Guatemala, que por seguridad no quiso revelar su nombre, pero que hace sólo una semana cruzó por Texas, en plena tormenta invernal.

“Ya quería tirar la toalla, estaba con frío, ya no sentía mis piernas del frío. Fue horrible, ya viví eso, no me vuelvo a venir”, confiesa. “Estuve 4 horas en un bote esperando el levanton que le llaman”, recuerda de su odisea hasta llegar a Bakersfield, California.