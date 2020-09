"Honrado de demostrar que los mexicanos no son criminales": bombero DACA combate las llamas en California

"Honestamente me siento privilegiado de estar aquí dando un ejemplo, mostrando a la gente que no todos los mexicanos somos iguales, no todos somos criminales" afirma. Y agrega que al igual que sus padres, "muchos de nosotros estamos aquí para prosperar, realizar el sueño que nuestros padres alguna vez tuvieron, una mejor forma de vida".

El hecho de ser inmigrante y protegido bajo el programa DACA no le permite ser contratado por el Servicio Forestal, ya que es una agencia federal. Pero eso no es un impedimento para que este joven mexico-estadounidense se quede atrás en sus sueños.

En el 2010 terminó sus estudios primarios en la localidad de McFarland y cuatro años más tarde se graduó de la preparatoria de Porterville. Derian recuerda que desde siempre quiso ser bombero. "Siempre he soñado con ser bombero y me encanta ayudar a la gente aunque no me conozcan" afirma.