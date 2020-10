Floristas reinventados: las ventas que el coronavirus les quitó, devolvió con creces en funerales y hospitalizaciones

A medida que la comunidad se adaptó a la nueva realidad, la industria de las flores dio un giro. Con la pandemia no se pueden visitar a los enfermos, entonces la gente manda flores, dice Jorge. "No podemos ir a ver al bebé que nació, la gente manda flores, no podemos ir a los funerales de la gente que queremos, hacemos acto de presencia mandando flores" explica el florista, agradecido de continuar con su fuente de trabajo.