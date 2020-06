Experta aclara tus derechos como inmigrante si eres arrestado durante las protestas por la muerte de George Floyd

Durante la última semana, una ola de protestas a nivel nacional por la muerte del afroestadounidense George Floyd, ha revivido y multiplicado las demandas que por años las minorías han denunciado, pero que sin embargo, siguen siendo no escuchadas.



La abogada Linda Barrueto del Colegio de Leyes San Joaquín, enfatiza que protestar es legal. Lo que no es legal es el saqueo o el vandalismo, por lo tanto el consejo es no amotinarse, no saquear y evitar confrontaciones físicas.