Estas escuelas primarias del Valle Central tienen luz verde para iniciar las clases en persona

FRESNO, California.- Aunque los condados de Fresno, Kings, Tulare, Merced y Kern aún se encuentran en el nivel de alto contagio, el Departamento de Salud Pública de California aprobó la solicitud de exención de al menos 50 escuelas primarias del Valle Central para comenzar las clases en persona.

Este lunes, unos 15 establecimientos con instrucción católica anunciaron que se encuentran listos para recibir al menos 3 mil estudiantes de los condado de Fresno, Tulare, Kings, y Kern donde tiene establecimientos la Diócesis de Fresno.

En total, las autoridades de salud estatales han otorgado este permiso a 669 escuelas elementales de California, de las cuales unas 50 se ubican en los condados del Valle Central.

Los estudiantes de las siguientes escuelas primarias retoman las clases en personas, luego de seis meses de encierro.

Condado de Fresno

- Clay Joint Elementary School District

- Fresno Christian School

- Hume Lake Charter School

- Our Lady of Perpetual Help

- St. Anthony's Catholic School

- St. LaSalle Catholic School

- Kerman Christian

Condado de kings

- Armona Union Academy

- Hanford Christian School

- Kings Christian School (K-6)

- Mary-Immaculate Queen School - Lemoore

- St. Rose-McCarthy Catholic School

Condado de Tulare

- Central Valley Christian Academy (K-6)

- St. Aloysius (TK-2) / St. Aloysius (TK-6)

- St. Anne's Catholic School (TK-2) / St. Anne's Catholic School (TK-6)

- St. Paul's School (TK-2) / St. Paul's School (TK-6)

- Zion Lutheran School (K-2) / Zion Lutheran School (TK-6)

- Dinuba Jr. Academy (k-2) / Dinuba Jr. Academy (k-6)

- George McCann (Tk-2) / George McCann (Tk-6)

- Hope Elementary

- Saucelito Elementary

- Sierra View Jr. Academy (TK-6)

Condado de Merced

- Our Lady of Miracles

- Dos Palos Elementary (TK-2)

- Bernhard Marks Elementary (3-5)

- Merced River School

- Snelling Merced Falls School

- Plainsburg Union Elementary School

- Le Grand Union Elementary School (k-2)

- St. Anthony School

- Our Lady of Mercy School

- Our Lady of Fatima School

- El Nido Elementary

- St. Paul Lutheran School

- Los Banos Adventist Christian School

Condado de Madera

- Chawanakee Academy Charter School

- North Fork School

- Spring Valley School

- Hillside Elementary

- Webster Elementar

- Sierra View Elementary

- St. Joachim

Condado de kern

- Heritage Montessori

- Gideon Academy

- Northwest Christian School

- Ridgecrest Adventist Elementary

- St. Francis Parish School- Bakersfield

- Our Lady of Perpetual Help-Bakersfield

- St. John's Lutheran School

- General Shafter School

- Immanuel Christian

- Our Lady Guadalupe Catholic School -Bakersfield

- Caliente School District

- St. Ann's Catholic School

- Valley Schools (1 school site)

- Legacy Christian Academy

- Heritage Oak School

- Bakersfield Adventist Academy

- Stockdale Christian School

- Pond Union Elementary School District

- County Christian School

- Olive Knolls Christian School

- McKittrick Elementary School

- South Fork Elementary School