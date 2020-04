En este lugar de California no se reportan casos de coronavirus

Uno de los pocos lugares de Estados Unidos donde no se han reportado casos de coronavirus es el condado de Mariposa, en California, ubicado al oeste de la Sierra Nevada. Se trata de una zona rural que tiene unos 19,000 habitantes y que alberga gran parte del Parque Nacional Yosemite.

Esta zona, reconocida por su belleza natural, es la única de todo el estado donde no se han registrado brotes de coronavirus. De acuerdo con Eric Sergienko, oficial del Departamento de Salud Pública del condado de Mariposa esta ventaja se debe a: "Somos rurales, por lo que el distanciamiento social es más fácil que en las zonas urbanas".

Al contrario de la realidad que se vive en el condado de Mariposa, una publicación del New York Times señala que, si bien la pandemia ha impactado mayormente en las zonas urbanas, el número de contagios en lugares no urbanos no es menor y van en aumento sostenido desde la última semana.