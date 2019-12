El negocio propio: la alternativa para trabajar que tienen los inmigrantes indocumentados

Sin embargo, si la persona en búsqueda de empleo, no tiene opción de arreglar su estatus migratorio, no podrá acceder a un trabajo dependiente, puesto que los empleadores deben pagar los impuestos por cada trabajador contratado. Y si no existe número de seguro social, esas obligaciones tributarias no se pagan y la empresa termina cometiendo falta ante el Servicio de Impuestos Internos.