El incierto futuro y desprotegido que enfrentan cuidadores de la salud particulares en tiempos de coronavirus

Sus preocupaciones en el trabajo han aumentado últimamente a medida que el nuevo coronavirus C OVID-19 continúa extendiéndose , dice Emma, quien se negó a proporcionar su apellido para su seguridaa.

Aunque debería trabajar un turno de ocho horas, comenta que realmente no hace eso y que tiene que cuidar a su cliente día y noche.

Emma dijo que es muy cuidadosa cuando está con su cliente. “Me cuido con la higiene adecuada como lavarme las manos. Siempre uso guantes, incluso antes del coronavirus, porque mis clientes me los proporcionan”.

“ Si uno tose o tiene fiebre, ella puede contagiarse fácilmente y no quiero eso porque este (trabajo) es mi único medio de supervivencia”, dijo Emma.

A pesar de ser trabajadora de la salud, Emma no tiene seguro médico ni licencia remunerada por enfermedad.

“La mayoría de la población indocumentada son personas de mediana edad”, señala Héctor Plascencia-Juárez, organizador y defensor de políticas de la campaña #Health4All, con sede en California. “Independientemente de la edad o el estado migratorio, las enfermedades no discriminan”.

Emma dice que no ha necesitado pedir días libres.

“El problema con este virus es que no sabemos quién está infectado”, puntualiza Emma, que vive sola en una pequeña casa de huéspedes.

“Cuando regreso al trabajo después de mis días libres, llevo (mi uniforme) en una bolsa. Cuando llego al trabajo, me cambio inmediatamente a mi uniforme”, indica Emma.

“Esto evita que te enfermes. Así que tomo esto casi todos los días ” , explicó. “Aparte de esto, estoy tomando vitamina C y mis suplementos regulares”.

Emma reconoce que debe cuidarse mucho estando sola en este país. Al igual que muchos otros trabajadores de la salud indocumentados, ella no tiene seguro médico y está excluida de la ayuda del gobierno.

Seguro médico para indocumentados

“Entonces, lo que solo podemos hacer es no enfermarnos porque cuando nos enfermamos nadie nos cuidará”, dijo la trabajadora.

Enfermarse sería costoso para Emma y otros trabajadores de atención médica en el hogar. La mayoría no tiene licencia remunerada por enfermedad proporcionada por el empleador y no están cubiertos automáticamente por la Ley federal de respuesta al coronavirus de Families Firs t, aprobada recientemente, que establece hasta dos semanas de licencia pagada por enfermedad protegida para alentar a los empleados a quedarse en casa cuando se enferman.

Muchos trabajadores no están completamente cubiertos por las nuevas disposiciones de licencia por enfermedad, incluyendo los trabajadores de grandes empresas con más de 500 empleados, los trabajadores de pequeñas empresas con menos de 50 empleados, así como los proveedores de atención médica y los de primeros auxilios, explicó Elisa Minoff, analista senior de políticas del Centro de Estudios de la Política Social.

Enfermar 'sin seguro'

Emma afirma que se siente muy afortunada de haber recibido su tratamiento de salud a tiempo, algo que no sucede con frecuencia en la comunidad indocumentada.

Unos años más tarde tuvo una dolorosa lesión en la espalda pero no calificó como una emergencia y por ende no obtuvo el Medi-Cal de emergencia. Sin seguro, terminó con una deuda de $7,000 por la atención médica y tiempo que no trabajó, una carga aplastante hacia sus modestos ingresos.