Educación en linea durante el coronavirus en California es un desastre, dicen padres y maestros

Latisha Slaughter se hospeda en la Misión de Rescate de Fresno (Fresno Rescue Mission) y no tiene una computadora o WiFi. Depende de ella mantener a su hijo de 14 años leyendo y escribiendo mientras las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno permanecen a oscuras.

“Sé cómo hago con las cosas en línea,” comenta Lee. “Me distraigo fácilmente y eso me lleva a no hacerlo en absoluto. Podría ser un problema.”

Han pasado tres semanas desde que las escuelas de todo el país cerraron y para los estudiantes, maestros y padres entrevistados por el periódico Fresno Bee, la educación en línea no está funcionando. De hecho, dicen, es un desastre.

Algunos distritos hacen que el trabajo escolar sea obligatorio y otros no. Cómo los estudiantes obtendrán crédito por su trabajo sigue siendo un misterio.

Y no hay un plan de arriba hacia abajo para que funcione. El Departamento de Educación de EE.UU. ha proporcionado recursos para las escuelas sobre educación a distancia, pero por lo demás ha dicho a los distritos locales que lo descubran por sí mismos.

Sin un conjunto coherente de estándares o incluso herramientas para los estudiantes, los maestros y administradores han improvisado lecciones fragmentadas que con frecuencia no llegan a muchos de sus estudiantes.

El área de Fresno está lejos de estar solo en su lucha por hacer que la educación en línea funcione. Las escuelas de Los Ángeles dijeron que 15,000 estudiantes nunca habían iniciado sesión en su plan de estudios en línea y 120,000 estudiantes de secundaria no se habían conectado regularmente , informó el diario Los Ángeles Times.

Uno de cada cuatro hogares en el condado de Fresno no tiene acceso a internet, se estima que 73,600 hogares. La mayoría de esos hogares son de bajos ingresos y en áreas rurales, según muestran los datos de la Oficina del Censo de EE.UU.

Los niños de bajos ingresos, los aprendices de inglés y los estudiantes de color probablemente “recibirán la parte corta del palo,” expresa Arrillaga. “Algunas (escuelas) no tienen recursos para responder y algunos distritos sí tienen formas creativas e innovadoras de responder” al cierre de escuelas.

La mayoría de los distritos escolares en el condado de Fresno tienen recursos en línea para los estudiantes y paquetes de trabajo que los padres pueden recoger, pero esos planes dependen de que los estudiantes tengan acceso al Internet constante o un viaje para recoger sus paquetes, y muchas familias no tienen ninguno.

ARREGLANDO EL PROBLEMA

Slaughter, padre de un estudiante del distrito escolar de Fresno, dijo que le preocupa que su hijo se quede atrás porque no se ha concentrado en el trabajo escolar desde el cierre. Ella y sus hijos se están quedando en Fresno Rescue Mission, un refugio para personas sin hogar y residentes con dificultades.

No ha podido recoger un paquete de la escuela de su hijo porque el refugio no permite que la gente se vaya a menos que sea una emergencia, explica. “Él ha estado leyendo y contando historias con su imaginación, pero por supuesto el acceso a materiales educativos sería increíble,”cuenta Slaughter.

Los adolescentes negros y de hogares de bajos ingresos tienen más probabilidades de no poder terminar la tarea debido a la falta de acceso digital, según muestra un estudio de Pew Research. Alrededor de un tercio de los hogares con niños de 6 a 17 años con un ingreso inferior a $30,000 al año no tienen acceso a Internet. Solo el 6 por ciento de los hogares que ganan $75,000 o más anualmente no tienen internet.