Desgarrador relato: El exceso de velocidad mata a los osos en el Yosemite National Park

Según las coordenadas que me dieron, todavía estoy a unos cientos de metros de distancia, así que continúo por la carretera escaneando sangre mientras los autos pasan a toda velocidad. Intento recordar cuántas veces he hecho esto ahora y, sinceramente, no lo sé. Esto no es a lo que nos hemos apuntado ninguno de nosotros, pero de todos modos es parte del trabajo. Entonces algo me llama la atención. Es pequeño y artificial, y está en medio de la carretera. Cuando me acerco, veo que es una pieza de automóvil sin forma rota, probablemente de un tren delantero. Más coches pasan zumbando. Aparto la mirada de la parte del coche hacia el terraplén al costado de la carretera y ahí está.