De la crisis, una oportunidad: Así lucen los negocios de Fresno luego de ser afectados por el coronavirus

“Así que tuvimos que cerrar por la pandemia, e incluso hubo semanas que no pudimos abrir para nada" recuerda Carmen, fundadora de Modernity, quien al mismo tiempo cuenta cómo en pocos meses han ido mejorando las ventas y recuperando la inversión inicial.

Aunque dice que las ganancias no son las mismas de cuando todo está abierto en horario normal, poco a poco se recuperan de la crisis. Los parklets, muy populares en tiempos de coronavirus han funcionado para que restaurantes y bares puedan adaptar sus interiores al aire libre.

La concejal Esmeralda Soria es parte de la iniciativa de la ciudad: “El programa tiene la oportunidad de asistir negocios aquí en la ciudad de Fresno, específicamente restaurantes, muchos de ellos no tenían espacio para un patio. Los parklets es una oportunidad de poder ir a comer afuera", comenta la concejal Esmeralda Soria.

Otros restaurantes y bares locales que reciben fondos para un parklet son el Tioga Sequoia Brewing Co., The Revue, FAB, Richie's Pizza y Hot Dogs, Cuca's Restaurant y Full Circle Brewing Co., informó el presidente del Concejo Municipal de Fresno, Miguel Arias.