Crece controversia en ciudad del Valle por multas a estilistas que incumplieron orden de quedarse en casa

Es el caso de Irma Hurtado, dueña de un salón de belleza en Sanger quien ya ha recibido dos cartas informándole que tiene dos multas poe infrinjir la orden ejecutiva, donde no debería abrir su local.

Ella lo niega y se defiende diciendo que los clientes van también a buscar productos. "En realidad la foto que a mi me tomaron, yo no estaba recibiendo gente" asegura, y agrega que los clientes vienen por cosas, "o sea, es una tienda también".

Irma no sabe que hacer, pues la notificación de la multa viene con un plazo. Debe pagar $400 de aquí al 11 de febrero, por lo que ella y otros afectados por la misma razón se dirigieron a protestar en las afueras del edficio minicipal.

Irma Hurtado recibió dos. “Uno de $100 y otro de $300", cconfiesa. Pero ella insiste que no ha cometido ninguna infracción.

El jefe de la ciudad les respondió: "Yo creo que ustedes están en lo correcto", y enfattizó en el derecho que tienen de ganarse la vida, pero que es el único en el concilio que concuerda con sus demandas. "No es justo. Es discriminación" asegura Ontiveros.

Otros peluqueros reiteran que no violaron las órdenes del gobernador, y que las fotos que les tomaron no prueban nada. Jorge de la Mora es otro de los afectados por la ordenanza local.

“Yo no más estoy yendo a revisar mi shop. No sabía que necesitaba permiso para ir. Son $800 que es mucho para alguien que no está trabajando verdad", confiesa Jorge.