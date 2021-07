Es histórico: la ciudad de Fresno invierte $300,000 en la defensa de indocumentados y en una oficina para apoyarlos

“No se va a pedir comprobar si tienen documentos o no. Y varios ejemplos de ello es la ayuda que brindamos a negocios pequeños. Anteriormente si una persona no tenía documentación, no era elegible. Eso ya no va a ser un requisito. La ciudad ni siquiera va a hacer la pregunta. Solamente va a preguntar si es dueño de negocios pequeños y va a calificar para estos fondos de asistencia, para estos negocios y estos empresarios”, dijo Chávez.